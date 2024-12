Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné detiene un doppio record

è l’unica woman wrestler al mondo a detenere lo stessosia in AEW che in WWE.Si tratta della maggior durata di un match femminile nella compagnia. Il suo incontro con Kris Statlander a Full Gear durando 19 minuti e 25 secondi è riconosciuto come il match femminile più lungo della AEW.lo stessoanche per quanto riguarda la WWE, dove con il vecchio nome di Sasha Banks a Roadblock 2016 in un 30 minute Iron Man match contro Charlotte Flair, durato però 34 minuti e 45 secondi per l’extra time necessario a dectretare una vincitrice, ha stabilito ildel match femminile più lungo della compagnia.Il pensiero della stessaLa stessaha voluto scrivere il suo pensiero riguardo il suo match di Full Gear nell’ultima edizione delMag:“Il mio match con Kris Statlander ha stabilito il nuovodi match femminile più lungo nella storia della AEW ed è stato un onore aver fatto la mia parte all’interno di quel monumentale momento.