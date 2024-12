Ilfattoquotidiano.it - Aereo caduto in Kazakistan, l’Azerbaijan ferma i voli verso sette città russe. Mosca incolpa Kiev: “Droni ucraini su Grozny in quelle ore”

Azerbaijan Airlines ha annunciato la sospensione deidopo che il giorno di Natale un suo Embraer 190 diretto a, in Russia, ha lasciato la rotta prevista ed è precipitato nei pressi di Aktau, neloccidentale, causando la morte di 38 passeggeri. La compagnia aerea ha dichiarato che la decisione è stata presa “tenendo conto dei risultati preliminari dell’indagine sull’incidente (.) e valutando i rischi per la sicurezza dei“, dopo notizie secondo cui gli investigatori avrebbero scoperto che l’potrebbe essere stato abbattuto da un missile della difesa aerea russa.Se in un primo momento si era parlato di “bird strike” (ovvero impatto con uno stormo di uccelli), 24 ore dopo lo schianto hanno iniziato a circolare le ricostruzioni che accusano