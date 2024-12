Biccy.it - Zeudi Di Palma svela il vero motivo per cui ha baciato Alfonso

Nella serata di NataleD’Apice eDisi sono appartati in camera e tra una confidenza e l’altra è scattato il bacio. I due si sono nascosti dietro ad un cuscino, ma i rumori del limone li hanno smascherati. Oggi pomeriggioha raccontato del bacio ad Helena Prestes ed ha spiegato come mai c’è stato questo avvicinamento “alchemico”. La Diha dichiarato che lei non voleva, ma che si è “sentita in dovere di farlo” perchéha bisogno d’affetto.Seriamente?ad Helena: “Mi sono sentita in obbligo di farlo (baciare) come se non avessi rispettato il momento.”RIDICOLAAA#grandefratello pic.twitter.com/LIMR747COq— SoleilStateOfMind (@sunstateofmind) December 26, 2024Die ildel bacio con.“Tu penserai che sono pazza. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ strana.