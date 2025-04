Bisseck Al Napoli non ci pensiamo Bayern Monaco Dura per noi e loro

Bisseck risponde alla domanda sulla lotta scudetto con il Napoli nel post partita di Inter-Cagliari. Il difensore tedesco ha poi parlato anche del Bayern Monaco.NESSUN PENSIERO ESTERNO – L'Inter ha fatto il suo con il Cagliari vincendo meritatamente per 3-1 a San Siro. Protagonista del pomeriggio meneghino è stato Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco ha segnato il terzo gol finale con un'incornata terrificante a battere Elia Caprile. Le sue parole a Sport Mediaset: «Il nostro obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto, siamo andati in campo molto concentrati perché sapevamo che il Cagliari fosse forte in ripartenza. Abbiamo fatto le nostre cose benissimo, non pensiamo al Napoli, noi dobbiamo fare le nostre cose e poi si vedrà».

BAYERN MONACO – Poi Bisseck ha risposto alla domanda sulla prossima partita di Champions League contro i bavaresi.

