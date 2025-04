Spari in strada a Portici denunciato 15enne rinvenuti bossoli a salve

denunciato un 15enne di Portici (Napoli): ha sparato diversi proiettili a salve in piazza Brunelleschi. Leggi su Fanpage.it La Polizia haundi(Napoli): ha sparato diversi proiettili ain piazza Brunelleschi.

Roma : spari in strada sul litorale sud - uomo ferito a Nettuno

Roma, 11 feb. (LaPresse) – Ancora spari sul litorale romano nel comune di Nettuno. Ieri un uomo di 37 anni di nome, Alessio M., è stato ferito alla gamba da alcuni colpi di pistola. Secondo quanto ...

Roma - spari in strada a Tor Bella Monaca : ferito giovane 28enne

La vittima è stata soccorsa in via dell’Archeologia 106. Spari in strada a Tor Bella Monaca nel quartiere Casilino a Roma. Un giovane di 28 anni S. C. è stato trasportato d’urgenza al pronto ...

Spari in strada a Nettuno - ucciso 37enne pregiudicato con un colpo di pistola : assassino in fuga

Un 37enne pregiudicato è stato ucciso con un colpo di pistola per strada a Nettuno, sul litorale romano: ipotesi di agguato legato allo spaccio

