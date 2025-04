Juve Lecce 2 1 vittoria bianconera con gol di Koopmeiners e Yildiz

Juventus batte il Lecce 2-1 nel match valido per la 32esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol di Koopmeiners e Yildiz. Nel finale i salentini accorciano le distanze con Baschirotto. Il successo consente alla formazione allenata da Tudor di salire a 59 punti e conquistare provvisoriamente il

LIVE Juve-Lecce 2-0: Giampaolo riparte con un doppio cambio. Serie A, Juventus-Lecce 2-1: a segno Koopmeiners, Yildiz e Baschirotto. Juventus-Lecce 2-1: Tudor si prende il posto Champions con Koop-Yildiz. Juventus-Lecce 2-0, il risultato LIVE. Calcio: Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce 2-1, Tudor conquista 3 punti per la Champions. Ne parlano su altre fonti

Come indicato da ansa.it: Serie A, Juventus-Lecce 2-1 - Per la 32ma giornata della Serie A di calcio, Juventus-Lecce 2-1: "La mentalità è di approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno ...

L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che: Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz - La Juventus batte pure il Lecce (2-1). A Torino i bianconeri rapidamente chiudono la pratica. Tudor migliora la sua media: sette punti in tre partite, ora è terzo, ed essendoci domenica ...

In base alle informazioni di leggo.it: Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic uomo assist (7), si sveglia Koopmeiners (7). Thuram tuttofare (7) - Allo Juventus Stadium vittoria della Juventus per 2-1 sul Lecce. Bianconeri avanti subito con Koopmeiners al 2', con il raddoppio di Yildiz al 33'. Per i salentini ...