Kompany ottimista Nelle ultime due partite abbiamo tirato in porta 50 volte nonostante gli infortuni…

