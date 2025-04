La nuova truffa manda gli automobilisti nel panico ti puoi difendere solo così

truffa in agguato per gli automobilisti. Il trucco è sempre lo stesso ma ci si può difendere ed evitare il raggiro Truffe, truffe ovunque verrebbe da dire. Un tema di tale attualità che basta guardare uno dei TG nazionali per imbattersi quotidianamente in notizie di persone raggirate in diverse modalità e con metodi sempre più . L'articolo La nuova truffa manda gli automobilisti nel panico: ti puoi difendere solo così Temporeale Quotidiano. Leggi su Temporeale.info in agguato per gli. Il trucco è sempre lo stesso ma ci si puòed evitare il raggiro Truffe, truffe ovunque verrebbe da dire. Un tema di tale attualità che basta guardare uno dei TG nazionali per imbattersi quotidianamente in notizie di persone raggirate in diverse modalità e con metodi sempre più . L'articolo Laglinel: tiTemporeale Quotidiano.

Potrebbe interessarti anche:

Bollate - nuova truffa telefonica sulle bollette

Bollate, nuova truffa telefonica sulle bollette. “Le dobbiamo restituire soldi dalla bolletta” Ma la signora evita di cadere nel raggiro. Una signora di Castellazzo ci ha raccontato l’ennesimo ...

“Abbiamo rapito tuo figlio” : la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta il panico dei genitori

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, facendo leva su una delle più grandi paure di qualsiasi genitore: il rapimento di un figlio. Attraverso una telefonata da un numero sconosciuto, i ...

Nuova truffa del sms svuota conto : come funziona e come tutelarsi

Una nuova truffa sta mettendo in allarme i correntisti italiani, in particolare quelli di UniCredit. Questo inganno utilizza comunicazioni apparentemente ufficiali per convincere le vittime a ...

Nuova truffa subdola che colpisce gli automobilisti: come difendersi. Telepass, la nuova truffa che promette in regalo “kit emergenza auto” tramite mail: come riconoscerla. Il lecca-lecca e poi l'abbraccio. La nuova truffa, ecco a cosa stare attenti. Assicura 270 auto come veicoli storici, nuova truffa ai danni delle assicurazioni. Telepass regala un «kit emergenza auto», ma è una truffa informatica: come funziona e come difendersi. Attenzione alla nuova truffa dei parcheggi a pagamento: ti fregano così. Ne parlano su altre fonti

Lo rende noto motorinews24.com: La truffa dei ‘5 euro’ sta rovinando molti automobilisti: avvertimento della Polizia Stradale - La Polizia Stradale ha recentemente lanciato un avvertimento riguardante una nuova truffa che sta colpendo numerosi automobilisti in Italia. Conosciuta come la “truffa dei 5 euro”, questa frode, ...

Ne dà notizia diregiovani.it: È allarme al distributore, dilaga la nuova truffa mentre fai rifornimento: come difendersi - Ultimamente si sta diffondendo una nuova ... agli automobilisti è quello di fare estrema attenzione e di collaborare con le forze dell’ordine per arrestare questa ondata di truffe che sfrutta ...

Come riferisce msn.com: Auto usate, ecco la nuova generazione delle truffe sui chilometri percorsi - Nel mercato delle auto usate, ecco la nuova generazione delle truffe sui chilometri percorsi, così viene frodato chi non è esperto.