Juve Lecce 2 1 vittoria bianconera con gol di Koopmeiners e Yildiz

Juventus batte il Lecce 2-1 nel match valido per la 32esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol di Koopmeiners e Yildiz. Nel finale i salentini accorciano le distanze con Baschirotto. Il successo consente alla formazione allenata da Tudor di salire a 59 punti e conquistare provvisoriamente il.

