Juve Lecce 2 1 vittoria con brivido finale per Tudor la classifica aggiornata in Serie A Cosa cambia per l’Inter

Juve Lecce 2-1, vittoria con brivido finale per Tudor: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 32° turno di campionatoFinisce qui Juve Lecce, risultato finale di 2 a 1 nel match dell’Allianz Stadium valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Ottimo primo tempo dei bianconeri, che si portano in vantaggio di due reti grazie a Koopmeiners e Yildiz, entrambi su assist di Vlahovic. Nel secondo tempo la squadra di Tudor non riesce a chiudere la partita, allora Giampaolo la riapre: la rete di Baschirotto a pochi minuti dal 90esimo gela lo stadio e mette paura al popolo bianconero. Alla fine, nonostante il forcing finale dei salentini, il risultato finale è di 2 a 1.Ecco come cambia la classifica nel campionato italiano al termine di questo match.Serie A, la classifica aggiornataInter 71 punti (32 partite giocate)Napoli 65 (31)Juventus 59 (32)Atalanta 58 (31)Bologna 57 (31)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 51 (32)Udinese 40 (32)Torino 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas Verona 31 (31)Cagliari 30 (32)Parma 27 (31)Lecce 26 (32)Empoli 24 (31)Venezia 24 (31)Leggi su Internews24. Internews24.com - Juve Lecce 2-1, vittoria con brivido finale per Tudor: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter Leggi su Internews24.com di Redazione2-1,conper: lainA nel corso del 32° turno di campionatoFinisce qui, risultatodi 2 a 1 nel match dell’Allianz Stadium valevole per la 32^ giornata del campionato diA. Ottimo primo tempo dei bianconeri, che si portano in vantaggio di due reti grazie a Koopmeiners e Yildiz, entrambi su assist di Vlahovic. Nel secondo tempo la squadra dinon riesce a chiudere la partita, allora Giampaolo la riapre: la rete di Baschirotto a pochi minuti dal 90esimo gela lo stadio e mette paura al popolo bianconero. Alla fine, nonostante il forcingdei salentini, il risultatoè di 2 a 1.Ecco comelanel campionato italiano al termine di questo match.A, laInter 71 punti (32 partite giocate)Napoli 65 (31)ntus 59 (32)Atalanta 58 (31)Bologna 57 (31)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 51 (32)Udinese 40 (32)Torino 40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas Verona 31 (31)Cagliari 30 (32)Parma 27 (31)26 (32)Empoli 24 (31)Venezia 24 (31)Leggi su Internews24.

