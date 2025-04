Juventus – Lecce 2 1

Juventus batte 2-1 il Lecce nel match casalingo valido per la 32esima giornata di Serie A. Bianconeri in vantaggio dopo 2 minuti con Koopmeiners che con un sinistro a incrociare in area supera il portiere salentino. Raddoppio dei padroni di casa al 33? con Yildiz che sfrutta un ottimo gioco di sponda con Vlahovic e una volta in area batte Falcone con un destro basso e angolato. Nella ripresa, all'87esimo la rete degli ospiti con Baschirotto che insacca di testa dopo essere stato servito da Helgason.

