La Juventus batte il Lecce ed è terza in classifica ma che sofferenza nel finale

Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 91`- Altra occasione per gli ospiti, con Helgason 88` - Baschirotto di tes. Leggi su Calciomercato.com , 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 91`- Altra occasione per gli ospiti, con Helgason 88` - Baschirotto di tes.

Udinese batte Lecce 1-0 con rigore di Lucca nella 26/a giornata di Serie A

L'Udinese vince 1-0 a Lecce nell'anticipo della 26/a giornata di serie A. La gara è stata decisa dalla rete al 32' pt realizzata da Lucca su rigore, assegnato dopo un controllo video dall'arbitro e ...

La Juventus batte l'Inter e fa godere Napoli

Godono in due: Juventus e Napoli. In rigoroso ordine di merito perché la gioia dei secondi è diretta conseguenza della vittoria dei primi, capaci di battere l’Inter cancellandone la chance di ...

Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz. Juventus-Lecce diretta: Koopmeiners e Yildiz fanno gioire Tudor. Calcio Live News: le formazioni di Lecce-Roma, la Juventus batte il Genoa 1-0. Serie A, la Juventus batte l'Inter 1-0 e raggiunge la Lazio al quarto posto; l'Inter scivola a - 2 dal Napoli. Serie A: partite, risultati e classifica ventinovesima giornata. SUPERCALCIO – Il Napoli batte la Juve, l’Inter è lì e fa poker a Lecce. Ne parlano su altre fonti

