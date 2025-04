Juventusnews24.com - Conferenza stampa Giampaolo post Juve Lecce: le sue dichiarazioni

di Marco Baridon: le suedopo il match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Marcoha parlato indopo, valida per la 32ª giornata di Serie A 2024/25. Le sue.GOL SUBITO DOPO UN MINUTO – «Avevamo preparato la partita per non far giocare molto lantus, per stare alti, per impedirgli di mettere tanti giocatori tra le linee. Ora è in salute, ha qualità. Il piano è saltato, soprattutto dopo il 2-0. La squadra è stata brava a capire che la partita era cambiata, è stata brava a rimanere dentro e crearsi le opportunità per portare a casa un risultato positivo. Sono stati bravi i miei a star dentro fino alla fine. Al Como ci penseremo, sta lì».