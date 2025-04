Lotta Europei 2025 eliminati tutti gli azzurri della greco romana

Europei senior 2025 di Lotta, in corso a Bratislava, in Slovacchia: nella greco-romana escono di scena i quattro azzurri in gara, con Danila Sotnikov eliminato ai ripescaggi e Nikoloz Kakhelashvili, Luca Dariozzi e Tommaso Bosi che non sono riusciti a raggiungere le finali.Nei -130 kg viene eliminato nell’unico turno di ripescaggio Danila Sotnikov, sconfitto ai punti per 6-3 dal magiaro Darius Attila Vitek. Sotnikov, che nel 2022 era stato medaglia d’argento continentale, non conferma il bronzo conquistato lo scorso anno.Nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili supera nel turno di qualificazione il norvegese Felix Baldauf e negli ottavi piega l’ucraino Serhii Omelin, vincendo in entrambi i casi grazie alla priorità acquisita sul punteggio di 1-1. Oasport.it - Lotta, Europei 2025: eliminati tutti gli azzurri della greco-romana Leggi su Oasport.it Si chiudono con un giorno d’anticipo per l’Italia gliseniordi, in corso a Bratislava, in Slovacchia: nellaescono di scena i quattroin gara, con Danila Sotnikov eliminato ai ripescaggi e Nikoloz Kakhelashvili, Luca Dariozzi e Tommaso Bosi che non sono riusciti a raggiungere le finali.Nei -130 kg viene eliminato nell’unico turno di ripescaggio Danila Sotnikov, sconfitto ai punti per 6-3 dal magiaro Darius Attila Vitek. Sotnikov, che nel 2022 era stato medaglia d’argento continentale, non conferma il bronzo conquistato lo scorso anno.Nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili supera nel turno di qualificazione il norvegese Felix Baldauf e negli ottavi piega l’ucraino Serhii Omelin, vincendo in entrambi i casi grazie alla priorità acquisita sul punteggio di 1-1.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2025 in DIRETTA : Consonni in lotta per il podio nell’omnium!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 La corsa ad eliminazione viene vinta da Lorena Wiebes. L’olandese, che da poco si è data all’omnium, sta dimostrando di essere già in lotta per le ...

LIVE Atletica - Europei indoor 2025 in DIRETTA : Iapichino in lotta per la vittoria! Oro Diaz - bronzo Dallavalle - Sioli fa sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21.01: Mihambo passa al quarto salto, che sarebbe stato molto vicino al ...

Medagliere Europei atletica indoor 2025 : l’Italia lotta per la vittoria con gli ori di Diaz e Iapichino!

Gli Europei Indoor 2025 di atletica leggera si disputano ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo: la rassegna continentale al coperto regalerà quattro giorni di grande spettacolo, sarà il primo ...

Europei U23: chiusa la prima giornata con Matrullo ai ripescaggi. Europei su Pista: stasera Vece, Consonni e Favero a caccia di medaglie. 3 finali per l’oro e 4 bronzi già conquistati a Bielsko Biala: la prima europea degli azzurrini. Andrea Setti ai ripescaggi: domani l’ultima degli Europei U23. Europei giovanili di karate, bronzo alle ragazze del kata e altre sei finali conquistate. L'Italia spreca, la Spagna no: azzurrini eliminati. Ne parlano su altre fonti

Dalle pagine di oasport.it si apprende che: Lotta, Europei 2025: eliminati tutti gli azzurri della greco-romana - Si chiudono con un giorno d'anticipo per l'Italia gli Europei senior 2025 di lotta, in corso a Bratislava, in Slovacchia: nella greco-romana escono di ...

Risulta da fonti di oasport.it che: Lotta, Europei 2025: eliminati i primi tre azzurri dello stile libero - Si chiude senza incontri vinti dagli atleti italiani la prima giornata degli Europei senior 2025 di lotta, scattati a Bratislava, in Slovacchia: nello ...

Come riportato da msn.com: Lotta, cresce l'attesa per i campionati europei di Bratislava - Cresce l’attesa per i campionati europei di lotta, in scena a Bratislava da lunedì 7 a domenica 13 aprile. Pronti a sfidarsi oltre 400 atleti provenienti da tutto il continente. Divisi in 30 categorie ...