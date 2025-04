Enotria The Last Song arriva in edizione fisica su PS5 e Xbox Series X con nuovi contenuti

Enotria: The Last Song, il soulslike italiano sviluppato da Jyamma Games, è ora disponibile anche in formato fisico per PlayStation 5 e Xbox Series X. Il gioco d’azione e ruolo ispirato al folklore italiano e al teatro pirandelliano si distingue per un’estetica solare e una forte identità narrativa, portando una ventata di originalità all’interno del genere.Nel titolo, i giocatori vestono i panni del Senza Maschera, unico essere libero in un mondo dominato dal Canovaccio, una piaga che obbliga gli abitanti a recitare all’infinito lo stesso copione. Grazie a un sistema di gioco che permette di indossare le maschere dei nemici sconfitti, è possibile cambiare stile, abilità e approccio al combattimento, sfruttando oltre 120 armi, incantesimi e set di abilità.Le edizioni fisiche disponibili sono:Standard Edition per PlayStation 5Deluxe Edition per PlayStation 5 (inclusi artbook digitale, colonna sonora, skin per armi, potenziamenti e consumabili)Standard Edition per Xbox Series XTutti gli aggiornamenti post-lancio già inclusiLa versione fisica di Enotria: The Last Song include tutti gli update pubblicati finora, compresa la recente patch 1. Nerdpool.it - Enotria: The Last Song arriva in edizione fisica su PS5 e Xbox Series X con nuovi contenuti Leggi su Nerdpool.it Dopo il debutto in digitale,: The, il soulslike italiano sviluppato da Jyamma Games, è ora disponibile anche in formato fisico per PlayStation 5 eX. Il gioco d’azione e ruolo ispirato al folklore italiano e al teatro pirandelliano si distingue per un’estetica solare e una forte identità narrativa, portando una ventata di originalità all’interno del genere.Nel titolo, i giocatori vestono i panni del Senza Maschera, unico essere libero in un mondo dominato dal Canovaccio, una piaga che obbliga gli abitanti a recitare all’infinito lo stesso copione. Grazie a un sistema di gioco che permette di indossare le maschere dei nemici sconfitti, è possibile cambiare stile, abilità e approccio al combattimento, sfruttando oltre 120 armi, incantesimi e set di abilità.Le edizioni fisiche disponibili sono:Standard Edition per PlayStation 5Deluxe Edition per PlayStation 5 (inclusi artbook digitale, colonna sonora, skin per armi, potenziamenti e consumabili)Standard Edition perXTutti gli aggiornamenti post-lancio già inclusiLa versionedi: Theinclude tutti gli update pubblicati finora, compresa la recente patch 1.

Potrebbe interessarti anche:

Enotria : The Last Song. Un videogame che omaggia Pulcinella

Enotria: The Last Song. Il carnevale italiano fa il giro del mondo con un videogame che omaggia Pulcinella Il videogioco di Jyamma Games omaggia il folklore e la tradizione teatrale della Campania ...

Enotria - disponibile in edizione fisica il videogioco action italiano

(Adnkronos) – Enotria: The Last Song, sviluppato dall'italiana Jyamma Games, è un videogioco di azione e ruolo che si distingue per la sua originale struttura narrativa e di gameplay, in cui il ...

Enotria : The Last Song – celebra il Carnevale e il teatro italiano nel mondo

Atmosfere luminose e paesaggi ispirati all’Italia fanno di Enotria: The Last Song un’esperienza unica nel panorama videoludico. Sviluppato dal team italiano Jyamma Games, questo action RPG ispirato ...

Enotria: The Last Song disponibile da ora in edizione fisica per PS5 e Xbox Series X. Enotria: The Last Song è disponibile in edizione fisica per PS5 e Xbox Series X. Enotria: The Last Song è disponibile da oggi in edizione fisica su PS5 e Xbox. Enotria: The Last Song – disponibile da oggi in edizione fisica. Enotria: The Last Song arriva con l’edizione fisica!. Enotria The Last Song: disponibile in edizione fisica. Ne parlano su altre fonti

Secondo quanto riportato da multiplayer.it: Enotria: The Last Song è disponibile da oggi in edizione fisica su PS5 e Xbox - Il team di sviluppo italiano Jyamma Games ha annunciato che l'attesa edizione fisica di Enotria: The Last Song è disponibile a partire da oggi su PS5 e Xbox Series X|S, come conferma uno spettacolare.

Da una nota di techprincess.it si apprende che: Enotria: The Last Song arriva in edizione fisica su PS5 e Xbox Series X - Enotria: The Last Song, l'action RPG made in Italy, uscirà ufficialmente in edizione fisica il 30 aprile 2025. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Dalle pagine di italiatopgames.it si apprende che: Enotria: The Last Song disponibile da oggi in edizione fisica - Uno, nessuno e centomila. Sono queste le facce di Enotria: The Last Song, il titolo di azione e di ruolo nato e sviluppato in Italia da Jyamma Games, in cui il videogiocatore veste i panni di un perso ...