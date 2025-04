Il piano di Trump Vuole deportare un milione di migranti in un anno

Trump ha delineato un ambizioso piano per affrontare l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, prevedendo operazioni di deportazione su larga scala. Secondo quanto riportato dall'Ansa, Trump ha promesso di condurre "la più grande operazione di deportazione nella storia americana", sostenendo che centinaia di criminali attraversano ogni giorno il confine tra Stati Uniti e Messico.La strategia propostaLa strategia proposta include rastrellamenti, arresti e la costruzione di grandi campi per ospitare i migranti in attesa di deportazione. Per attuare questo piano, l'amministrazione prevede l'uso combinato delle forze dell'ordine federali e locali. Inoltre, se il Congresso dovesse rifiutarsi di finanziare l'operazione, Trump ha indicato la possibilità di reindirizzare i fondi dal Pentagono, come già avvenuto durante il suo primo mandato per il finanziamento del muro al confine.

