Ginnastica Bartolini e Casali qualificati a tre finali in Coppa del Mondo

Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. Nicola Bartolini si è qualificato alla finale al volteggio con il quinto punteggio (14.016, 13.900 sul primo salto e 14.133 sul secondo) alle spalle dell'armeno Artur Davtan (14.6833), dei britannici Jake Jarman (14.550) e Harry Hepworth (14.433), il croato Aurel Benovic (14.216).Lorenzo Minh Casali ha conquistato l'accesso a due finali di specialità. Alle parallele pari ha chiuso al sesto posto (13.500) dietro al cinese Xie Chenyi (14.433), all'israeliano Ron Pyatov (13.966), all'uzbeko Rasljon Abdurakhimov (13.866), al brasiliano Caio Souza (13.866) e all'australiano Jesse Moore (13.633). Ottavo accredito alla sbarra (13.266), dove ha prevalso il taiwanese Tang Chia-hung (14.933) davanti al kazako Milad Karimi (14.

Ne parlano su altre fonti Artistica, Olimpiadi 2024: l’Italia maschile fa la storia e si qualifica per la finale a squadre. RECAP! Italia sesta nella gara a squadre. Oro Giappone, Cina beffata in extremis. Artistica, Campionati Assoluti 2024: Lorenzo Casali vince il concorso generale della Maschile. Gli italiani in gara sabato 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024: orari, risultati, medaglie e podi conquistati dagli azzurri. Anversa - La Maschile azzurra in paradiso: Italia "6" in finale e alle Olimpiadi. Artistica, Olimpiadi 2024 - Italia Maschile di Ginnastica alla conquista delle finali: dentro con la squadra e con Abbadini e Macchiati nell'all-around.

