Juventus Lecce 2 1 Koopmeiners e Yildiz firmano lo scatto Champions

Juventus parte benissimo e passa in vantaggio già dopo 2' di gioco con Koopmeiners su assist (e non sarà l'unico di giornata) di Vlahovic: per l'olandese invece il match si chiuderà con un problema fisico da verificare. La gara si mette subito sui binari giusti per i bianconeri, che però tremano al 5' quando Krstovic guadagna due chance clamorose nel giro di pochi secondi: a dire di no sono il palo e Di Gregorio. Scampato il pericolo, torna in cattedra Vlahovic, che stavolta apparecchia per il destro vincente di Yildiz che firma il 2-0 che nel finale viene sporcato dalla girata di testa di Baschirotto. L'Allianz Stadium trema nel finale, così come Tudor, che al triplice fischio può tirare un sospiro di sollievo e attendere con più fiducia lo scontro diretto in ottica Champions League di domani tra Atalanta e Bologna. Sport.quotidiano.net - Juventus-Lecce 2-1, Koopmeiners e Yildiz firmano lo scatto Champions Leggi su Sport.quotidiano.net Torino, 12 aprile 2025 - Laparte benissimo e passa in vantaggio già dopo 2' di gioco consu assist (e non sarà l'unico di giornata) di Vlahovic: per l'olandese invece il match si chiuderà con un problema fisico da verificare. La gara si mette subito sui binari giusti per i bianconeri, che però tremano al 5' quando Krstovic guadagna due chance clamorose nel giro di pochi secondi: a dire di no sono il palo e Di Gregorio. Scampato il pericolo, torna in cattedra Vlahovic, che stavolta apparecchia per il destro vincente diche firma il 2-0 che nel finale viene sporcato dalla girata di testa di Baschirotto. L'Allianz Stadium trema nel finale, così come Tudor, che al triplice fischio può tirare un sospiro di sollievo e attendere con più fiducia lo scontro diretto in otticaLeague di domani tra Atalanta e Bologna.

Potrebbe interessarti anche:

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce - ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni - orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A : come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

Calcio: Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce 2-1, bianconeri a due volti: Koopmeiners torna e segna, ma che sofferenza finale. Le pagelle. Juventus-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: la cura Tudor funziona, tranne sui piazzati. Juventus-Lecce: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Calcio: Juventus-Lecce 2-1. Juventus-Lecce LIVE, formazioni ufficiali: c'è Koopmeiners, la scelta su McKennie. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da fanpage.it: Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz - La Juventus batte pure il Lecce (2-1). A Torino i bianconeri rapidamente chiudono la pratica. Tudor migliora la sua media: sette punti in tre partite, ora è terzo, ed essendoci domenica ...

Ne dà notizia ansa.it: Serie A, Juventus-Lecce 2-1 - Per la 32ma giornata della Serie A di calcio, Juventus-Lecce 2-1: "La mentalità è di approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno ...

Stando a quanto scrive msn.com: Serie A, Juventus-Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions - Juventus- Lecce 2-1: bianconeri momentaneamente in Champions All’Allianz Stadium di Torino Juventus- Lecce finisce 2-1. Bianconeri momentaneamente in Champions, terzi in classifica a quota 59. Decidon ...