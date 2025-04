Scommesse serie A la foto della nazionale under 21 durante la partita a poker

Scommesse illecite. Tra gli atti ufficiali, gli inquirenti hanno trovato una foto che accompagna la chat denominata “Las Vegas”, nella quale alcuni giocatori dell’allora under 21 italiana, in ritiro, sono ritratti mentre giocano a poker. La chat, risalente al 2020 e composta da ben 4885 messaggi, include nomi noti come Raoul Bellanova, Sebastiano Esposito e Alessandro Plizzari, tutti coinvolti in diverse dinamiche legate al gioco d’azzardo.La chat “Las Vegas” e il poker tra i calciatoriGli investigatori hanno evidenziato un aspetto inquietante: la chat non era solo un luogo per scambiarsi messaggi, ma veniva usata dai calciatori per organizzare partite di poker durante i ritiri della nazionale. In questi spazi virtuali, i partecipanti non solo pianificavano gli incontri, ma condividevano anche le cifre dovute da ciascuno, segnalando l’aspetto economico delle attività. Thesocialpost.it - Scommesse serie A, la foto della nazionale under 21 durante la partita a poker Leggi su Thesocialpost.it Un nuovo capitolo si aggiunge all’inchiesta milanese sul calcio e leillecite. Tra gli atti ufficiali, gli inquirenti hanno trovato unache accompagna la chat denominata “Las Vegas”, nella quale alcuni giocatori dell’allora21 italiana, in ritiro, sono ritratti mentre giocano a. La chat, risalente al 2020 e composta da ben 4885 messaggi, include nomi noti come Raoul Bellanova, Sebastiano Esposito e Alessandro Plizzari, tutti coinvolti in diverse dinamiche legate al gioco d’azzardo.La chat “Las Vegas” e iltra i calciatoriGli investigatori hanno evidenziato un aspetto inquietante: la chat non era solo un luogo per scambiarsi messaggi, ma veniva usata dai calciatori per organizzare partite dii ritiri. In questi spazi virtuali, i partecipanti non solo pianificavano gli incontri, ma condividevano anche le cifre dovute da ciascuno, segnalando l’aspetto economico delle attività.

Potrebbe interessarti anche:

Rolex gonfiati - puntate sul Milan e “Il Professore” : i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A

Il calciatore indagato Sandro Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per le scommesse ...

Scommesse - trema la Serie A : indagati 12 calciatori

Un’inchiesta della Procura di Milano scuote nuovamente il mondo del calcio italiano. Un milione e mezzo di euro è stato sequestrato, cinque richieste di arresti domiciliari sono state presentate, e ...

Non solo spot per le scommesse : cosa c’è nel piano del governo per la Serie A. E perché le vere novità rischiano di restare al palo

Tornano le pubblicità delle scommesse . Ma nel piano del governo per la Serie A c’è anche tanto altro: sgravi e semplificazioni normative per gli impianti, riforma dei diritti tv, valorizzazione dei ...

Scommesse su siti illegali, 12 calciatori di Serie A indagati: tra i nomi Tonali, Fagioli e Zaniolo. Caso scommesse Serie A, Paredes si difende: le parole - FOTO. Scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A: la gioielleria come "banca" per pagare i debiti. FOTO Scommesse illegali, tutti i nomi dei giocatori coinvolti - LaPresse. “Calciatori radiati”: verdetto immediato sul nuovo caso scommesse in Serie A. Scommesse su siti illegali, indagati 12 giocatori del campionato di Serie A. Ne parlano su altre fonti

Scandalo scommesse illegali in Serie A: nomi e chat dei calciatori sotto indagine - Nuovo scandalo nel calcio: una dozzina di calciatori di Serie A e altri meno noti coinvolti in un'inchiesta su scommesse illegali. Nomi e chat trapelano.

Come indicato da news-sports.it: Scommesse illegali: nuovo scandalo nel calcio italiano - Scommesse illegali: Dodici calciatori coinvolti : tra Rolex mai consegnati e bonifici sospetti, il calcio italiano trema.

Risulta da fonti di vanityfair.it che: Scandalo scommesse in Serie A: da Zaniolo a Perin, da Paredes a Di Maria, 12 calciatori indagati - Scommettevano su piattaforme illegali, ma non sulle partite di calcio. L'inchiesta nasce dalle intercettazioni sui telefoni di Tonali e Fagioli. Il sistema faceva riferimento ad una gioielleria di Mil ...