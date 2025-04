Koopmeiners esulta dopo la vittoria e il gol in Juve Lecce la FOTO gasa i tifosi e fa ben sperare Il messaggio

Teun Koopmeiners ha festeggiato la vittoria e il gol in Juve-Lecce tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il centrocampista bianconero è tornato alla rete dopo tante partite e ha festeggiato il primo gol con Tudor in panchina, simbolo di crescita rispetto ai primi match. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunKoopmeiners)PAROLE – «Possiamo crescere ancora! 3 punti molto importanti!».

