Basket Serie A colpo salvezza di Varese a Napoli Scafati crolla contro Reggio Emilia

Varese piazza un’importante vittoria in ottica salvezza contro Napoli nella 26^ giornata della Serie A 2024/2025 di Basket. Gli uomini di coach Kastritis Ioannis, infatti, si impongono per 87-97 e salgono a quota 16 punti in classifica, agganciando proprio i partenopei e superandoli per effetto dello scontro diretto. Per entrambe le squadre il margine è di quattro punti sul penultimo posto con ancora quattro partite da giocare. Quella della squadra lombarda è appena la seconda vittoria stagionale in trasferta, a tre mesi dalla prima di inizio gennaio sul campo di Sassari. Per la formazione allenata da Giorgio Valli, invece, questo è il secondo KO consecutivo dopo una precedente striscia di tre vittoria di fila.RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCome detto, le due conservano due vittorie di vantaggio sulla zona retrocessione. Leggi su Sportface.it piazza un’importante vittoria in otticanella 26^ giornata dellaA 2024/2025 di. Gli uomini di coach Kastritis Ioannis, infatti, si impongono per 87-97 e salgono a quota 16 punti in classifica, agganciando proprio i partenopei e superandoli per effetto dello sdiretto. Per entrambe le squadre il margine è di quattro punti sul penultimo posto con ancora quattro partite da giocare. Quella della squadra lombarda è appena la seconda vittoria stagionale in trasferta, a tre mesi dalla prima di inizio gennaio sul campo di Sassari. Per la formazione allenata da Giorgio Valli, invece, questo è il secondo KO consecutivo dopo una precedente striscia di tre vittoria di fila.RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCome detto, le due conservano due vittorie di vantaggio sulla zona retrocessione.

