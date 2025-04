Ilaria Sula Mark Samson mente sulla data dell’omicidio le prove

Ilaria Sula, la giovane studentessa trovata senza vita il 2 aprile scorso in una scarpata sul monte Guadagnolo, continua a sollevare nuovi interrogativi e colpi di scena che stanno cambiando la ricostruzione del delitto. Le indagini, inizialmente orientate a confermare una morte avvenuta il 26 marzo, hanno portato a rivedere completamente le tempistiche e la dinamica dell'omicidio.Le nuove ipotesi sulla data del delittoSecondo le ultime informazioni emerse, la morte di Ilaria sarebbe avvenuta in realtà la sera del 25 marzo, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente dal suo ex fidanzato, Mark Samson, che aveva confessato l'omicidio il giorno successivo. Il corpo della ragazza, infatti, sarebbe rimasto nella casa di via Homs, dove Mark viveva con i suoi genitori, per almeno 20 ore prima di essere occultato.

