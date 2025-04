Giampaolo a Sky Si poteva fare meglio dal punto di vista arbitrale siamo stati penalizzati Su Krstovic un fallo nettissimo di Renato Veiga

Giampaolo a Sky: «Su Krstovic fallo netto di Renato Veiga». Il commento a caldo del tecnico del LecceMarco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PARTITA – «Prendere gol dopo un minuto ha fatto saltare i piani: avevamo preparato una partita per tenerli il più lontano possibile, ce la siamo complicata da subito. Bisognava capire che la partita sarebbe stata un’altra. Abbiamo messo un po’ le cose a posto, dovevamo essere compatti e siamo stati bravi, questo significa che anche le gare che sembrano chiuse non lo sono. La Juventus è in gran salute, ma ci sono degli episodi sui quali si poteva far meglio, mi riferisco anche alle decisioni arbitrali».SOSTITUZIONE Krstovic – «Era nervoso, nel primo tempo gli hanno fischiato un fallo che in realtà era netto da parte di Renato Veiga, poi possiamo discutere se fosse giallo o rosso, ma sicuramente il fallo non era di Krstovic». Juventusnews24.com - Giampaolo a Sky: «Si poteva fare meglio dal punto di vista arbitrale, siamo stati penalizzati. Su Krstovic un fallo nettissimo di Renato Veiga» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24a Sky: «Sunetto di». Il commento a caldo del tecnico del LecceMarco, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PARTITA – «Prendere gol dopo un minuto ha fatto saltare i piani: avevamo preparato una partita per tenerli il più lontano possibile, ce lacomplicata da subito. Bisognava capire che la partita sarebbe stata un’altra. Abbiamo messo un po’ le cose a posto, dovevamo essere compatti ebravi, questo significa che anche le gare che sembrano chiuse non lo sono. La Juventus è in gran salute, ma ci sono degli episodi sui quali sifar, mi riferisco anche alle decisioni arbitrali».SOSTITUZIONE– «Era nervoso, nel primo tempo gli hanno fischiato unche in realtà era netto da parte di, poi posdiscutere se fosse giallo o rosso, ma sicuramente ilnon era di».

Potrebbe interessarti anche:

L’Amore e Altre Seghe Mentali : il film di Giampaolo Morelli in prima TV su Sky Cinema e NOW

L’Amore e Altre Seghe Mentali : il film di Giampaolo Morelli in prima TV su Sky Cinema e NOW

Inter - idea Zalewski solo a una condizione! Il punto – Sky

Ne parlano su altre fonti Giampaolo non si trattiene e ridacchia in diretta tv dopo Juve-Lecce: "Dai, è clamoroso!". GIAMPAOLO a Sky: "Juve forte e in salute, i gol hanno cambiato i nostri piani. Male l'arbitro ma bravi.... Furia Giampaolo sul gol di Dovbyk in diretta tv: "A parti invertite...". Lecce, Gotti è stato esonerato: si pensa a Giampaolo come sostituto. Lecce, Giampaolo a Sky: "Si è messa subito in salita con un regalo, spiace. Differenza di qualità con l'Inter visibile". Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli ospiti a Stories. VIDEO.

A darne comunicazione è calciomercato.com: Lecce, Giampaolo: "Krstovic fuori? Era nervoso, c'era una punizione tra giallo e rosso. Così come su N'dri nel finale" - Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura in casa della Juventus: `Abbiamo preso goal dopo un minuto ed è saltato il pi.

Come si legge su tuttojuve.com: GIAMPAOLO a Sky: "Juve forte e in salute, i gol hanno cambiato i nostri piani. Male l'arbitro ma bravi a rimanere in partita" - Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto a Sky Sport: "Abbiamo subito gol dopo un minuto ed ... però ci sono degli episodi sui quali si poteva far meglio, mi riferisco anche dal punto di ...

Ne dà notizia pianetalecce.it: Giampaolo a Sky: "Preoccupato? Non fino a quando la squadra darà risposte" - Secondo me sì, la partita è stata molto equilibrata. Ho qualche dubbio sul gol, lì Baschirotto stava correndo verso la palla ed è rimasto in mezzo ai due. L'arbitro ha deciso così, la partita era ...