Marathon si mostra in un video gameplay esteso di 5 minuti

Marathon con un video gameplay esteso di cinque minuti, offrendo un’immersione concreta nel suo nuovo sparatutto a squadre in salsa sci-fi. Il filmato svela ambientazioni, dinamiche e stile di gioco di un titolo che promette intensità e varietà. Precidiamo che il gioco non è solo il ritorno di un nome storico: è un nuovo inizio, con uscita fissata per il 23 settembre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS.Subito dopo il trailer con data di uscita, il video mostra in dettaglio l’azione frenetica di questo extraction shooter PvPvE, ambientato nell’ex-colonia di Tau Ceti IV, un mondo ostile e imprevedibile dove agiscono fino a 18 giocatori per area, insieme a nemici controllati dall’IA, tra cui droni e creature aliene. In Marathon, ogni partita è unica grazie a condizioni meteo dinamiche, eventi a sorpresa e al comportamento imprevedibile degli altri team. Game-experience.it - Marathon si mostra in un video gameplay esteso di 5 minuti Leggi su Game-experience.it Bungie alza il sipario sucon undi cinque, offrendo un’immersione concreta nel suo nuovo sparatutto a squadre in salsa sci-fi. Il filmato svela ambientazioni, dinamiche e stile di gioco di un titolo che promette intensità e varietà. Precidiamo che il gioco non è solo il ritorno di un nome storico: è un nuovo inizio, con uscita fissata per il 23 settembre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS.Subito dopo il trailer con data di uscita, ilin dettaglio l’azione frenetica di questo extraction shooter PvPvE, ambientato nell’ex-colonia di Tau Ceti IV, un mondo ostile e imprevedibile dove agiscono fino a 18 giocatori per area, insieme a nemici controllati dall’IA, tra cui droni e creature aliene. In, ogni partita è unica grazie a condizioni meteo dinamiche, eventi a sorpresa e al comportamento imprevedibile degli altri team.

Marathon si mostra in un video gameplay esteso che riassume le caratteristiche dello sparatutto di Bungie. Marathon è protagonista di un corto cinematografico realizzato da uno dei registi di Love Death + Robots. Marathon è esplosivo nel primo trailer di gioco, che svela anche la data d'uscita.

