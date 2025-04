Vaschette antimicrobi allungano la conservazione delle fragole

fragole "favette" fino a 12 giorni. È il risultato di diverse ricerche condotte da Enea in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia e l'azienda ILIP per promuovere sicurezza e qualità alimentare, ridurre l'impatto ambientale della catena di distribuzione e valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano.La fragola favetta è un prodotto tipico del Lazio, incluso nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ed è considerata un'eccellenza del made in Italy per i suoi elevati livelli di composti bioattivi, fenoli e micronutrienti. Tuttavia, la sua alta deperibilità ne limita la distribuzione e la conservazione lungo la filiera. Per contrastare la sensibilità della fragola agli agenti patogeni alimentari, spiegano i ricercatori nelle ricerche pubblicate su riviste internazionali come Frontiers in Microbiology, Journal of Microbiological Mtethods e MDPI, sono state condotte analisi avanzate, selezionando marker di qualità e sicurezza, per valutare l'efficacia di strategie che prevedono la combinazione di diversi composti antimicrobici naturali, quali chitosano, nisina e gallio.

