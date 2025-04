Infortunio Koopmeiners dopo il gol il ko guai per Tudor le condizioni

Infortunio Koopmeiners: il centrocampista segna contro il Lecce e poi finisce ko. Ecco cos’haTeun Koopmeiners è uno dei simboli delle difficoltà di questa Juve (AnsaFoto) – serieanews.comTi è mai capitato di vivere un momento perfetto, solo per vederlo svanire pochi minuti dopo? È esattamente ciò che è successo a Teun Koopmeiners nella sfida contro il Lecce. Una partita iniziata nel migliore dei modi, ma che si è trasformata presto in un campanello d’allarme per la Juventus e per Igor Tudor, che ora si trova a fare i conti con un’assenza che potrebbe pesare parecchio.Un inizio che sembrava scrittodopo appena due minuti di gioco, l’ex Atalanta ha ritrovato il sorriso che mancava da un po’. Servito con i tempi giusti da Vlahovic, Koopmeiners ha piazzato un sinistro chirurgico sul secondo palo, firmando l’1-0 con freddezza e classe. Serieanews.com - Infortunio Koopmeiners, dopo il gol il ko: guai per Tudor, le condizioni Leggi su Serieanews.com : il centrocampista segna contro il Lecce e poi finisce ko. Ecco cos’haTeunè uno dei simboli delle difficoltà di questa Juve (AnsaFoto) – serieanews.comTi è mai capitato di vivere un momento perfetto, solo per vederlo svanire pochi minuti? È esattamente ciò che è successo a Teunnella sfida contro il Lecce. Una partita iniziata nel migliore dei modi, ma che si è trasformata presto in un campanello d’allarme per la Juventus e per Igor, che ora si trova a fare i conti con un’assenza che potrebbe pesare parecchio.Un inizio che sembrava scrittoappena due minuti di gioco, l’ex Atalanta ha ritrovato il sorriso che mancava da un po’. Servito con i tempi giusti da Vlahovic,ha piazzato un sinistro chirurgico sul secondo palo, firmando l’1-0 con freddezza e classe.

