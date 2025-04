Degustazione vini in Villa Guidini Pupitres incontra Cantina Italo Cescon

Pupitres continua la sua rassegna dedicata alle migliori cantine del territorio proponendo un evento imperdibile per tutti gli amanti del vino, sommelier o semplici appassionati.Venerdì 23 maggio, ore 19:45, nell’ incantevole. Trevisotoday.it - Degustazione vini in Villa Guidini - Pupitres incontra Cantina Italo Cescon Leggi su Trevisotoday.it Zero Branco, 12 aprile 2025 – L’associazione ricreativa culturalecontinua la sua rassegna dedicata alle migliori cantine del territorio proponendo un evento imperdibile per tutti gli amanti del vino, sommelier o semplici appassionati.Venerdì 23 maggio, ore 19:45, nell’ incantevole.

Potrebbe interessarti anche:

Con il Fai di Novara una speciale degustazione di vini... in chiesa

Degustare vini del territorio dopo la visita guidata alla chiesa di San Quirico e Giulitta a San Pietro Mosezzo. É questo il programma dell'evento organizzato dal Fai di Novara per domenica 13 ...

Degustazione dei nuovi vini senza alcol direttamente in cantina

La Cantina Vogadori di Negrar di Valpolicella è entusiasta di annunciare il lancio di una nuova linea di vini senza alcol, pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli amanti del buon vino che ...

Alla scoperta dei vini d’Alsazia : serata degustazione all'enoteca Capitan Drake

Il 23 gennaio 2025, alle ore 20:00, l’enoteca di via Francesco Benzi 19 a Como ospiterà un evento imperdibile per gli amanti del buon vino: "Un piccolo vignaron Alsaziano". Una serata interamente ...

Degustazione vini in Villa Guidini - Pupitres incontra Cantina Italo Cescon. Verticale di "Nasi Rossi" - Degustazione in Villa Guidini. Seconda edizione di "Calici in Villa Zero Branco", tutte le info utili. Prima edizione di Calici in Villa Zero Branco, tutte le info utili il 10 ottobre 2021. Calici in Villa a Zero Branco: oltre 2 mila visitatori per la prima edizione. Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano ilnuovoterraglio.it ha riportato che: Un’estate di musica e spettacolo al Parco Villa Guidini - ZERO BRANCO (TV). La rassegna estiva del Festival di Villa Guidini torna con una nuova edizione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione. La manifestazione, che lo ...

Dalle pagine di msn.com si apprende che: Andrea Pucci arriva a Zero Branco in tour estivo: il debutto a villa Guidini - ZERO BRANCO Andrea Pucci arriva a Zero Branco al parco Villa Guidini, che ospiterà la prima tappa del debutto nazionale del suo tour estivo 2025. Il comico milanese porterà in scena "Amo l ...