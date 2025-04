Strumentipolitici.it - Falkland tra ombra argentina e guerra dei dazi

Torna alla ribalta il tema della sovranità sull’arcipelago delle, con nuove dichiarazioni di capi di Stato latinoamericani e la solita inquietudine di fondo degli isolani.Il supporto latinoamericano all’Due capi di Stato hanno recentemente espresso il proprio appoggio alla causa. Le loro dichiarazioni pesano tanto più per il fatto di essere uscite a ridosso del 43esimo anniversario dellascatenata da Buenos Aires nel 1982 per il controllo dellee terminata dopo appena due mesi, con la vittoria del Regno Unito. Quattro decenni non sono bastati ad appianare la contesa e a pacificare gli animi. Tuttora, diversi Paesi sudamericani vedono la presenza britannica dell’Atlantico del Sud come un insopportabile residuo di colonialismo. Al nono summit della Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC), svoltosi nei giorni scorsi, il presidente dell’Uruguay Yamandú Orsi ha inquadrato la disputa come una questione di diritto internazionale e di solidarietà regionale, descrivendola come una “esigenza storica” di tutta l’America Latina.