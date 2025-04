L eleganza sobria di Charlotte Casiraghi incanta Parigi

Charlotte Casiraghi e il potere della bellezza naturale alla Fiera del Libro su Donne Magazine. Un'apparizione senza trucco che celebra la bellezza autentica e la cultura.

