Parolo analizza la vittoria della Juve contro il Lecce a DAZN I bianconeri non sono riusciti a togliere i giallorossi dalla partita C’è tanto di buono ma questo giocatore sta mancando

JuventusNews24Parolo ha analizzato la prestazione della Juve contro il Lecce: tutti i pro e i contro del successo bianconeroMarco Parolo ha analizzato Juventus Lecce, partita vinta dai bianconeri per 2-1. Ecco cos’ha detto ai microfoni di DAZN.PAROLE – «Andava chiusa prima la partita, ma la Juve non è riuscita a togliere il Lecce dalla gara. Tudor farà pesare gli ultimi dieci minuti, anche se considererà tanto di buono. Questa Juve, però, sa approcciare bene le partite e ha idee ben precise. La cosa che lascia perplessi è che Vlahovic si è riscoperto bravo nel giocare per i compagni, ma non ha trovato ancora l’attaccante bomber».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Parolo analizza la vittoria della Juve contro il Lecce a DAZN: «I bianconeri non sono riusciti a togliere i giallorossi dalla partita. C’è tanto di buono, ma questo giocatore sta mancando» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24hato la prestazioneil: tutti i pro e idel successo bianconeroMarcohatontusvinta daiper 2-1. Ecco cos’ha detto ai microfoni di.PAROLE – «Andava chiusa prima la, ma lanon è riuscita ailgara. Tudor farà pesare gli ultimi dieci minuti, anche se considereràdi. Questa, però, sa approcciare bene le partite e ha idee ben precise. La cosa che lascia perplessi è che Vlahovic si è riscoperto bravo nel giocare per i compagni, ma non ha trovato ancora l’attaccante bomber».Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Adani analizza : «Inter poco lucida e brillante non è stata una bella partita con la Fiorentina. La vittoria al Franchi ha penalizzato Palladino»

Casale analizza la vittoria del Napoli : “Movimenti decisivi di Anguissa - McTominay e Politano”

Cagliari Juve - Paolo Rossi analizza : «Ora il destino è nelle mani dei bianconeri. Questa è la vittoria più coerente - vi spiego» – VIDEO

Parolo sulla Juve contro il Lecce: «C'è di buono, ma...». Marocchi: “Il 4-0 alla Juve un’illusione. Sarà dura ora. E le parole di Gasp…”. Como-Juventus, Thiago Motta: "Buona reazione, Kolo Muani? Deve tenere i piedi per terra". "Non sono un fissato!": Juve, Motta infiamma il post City in conferenza. Cagliari battuto dalla Juve, Nicola: «Peccato, subito un gol evitabile». Milan, Conceiçao: "Nell'intervallo non ho dato baci, non sono qui per farmi amici ma per vincere". Ne parlano su altre fonti

Lo segnala msn.com: Parolo: “La Juve non è pronta a puntare per lo scudetto” - Intervenuto nel corso del programma di Dazn Step on Football l’ex centrocampista Marco Parolo ha analizzato la stagione della Juve: “Ci metto tanta colpa da parte dell’allenatore che ha ...

A riportarlo è tuttosport.com: "Inzaghi da rivalutare senza Scudetto Inter! Allegri con la Juve..." - Il cammino della squadra nerazzurra con un Triplete ancora possibile e il parallelismo con i bianconeri di Max: l’analisi di Parolo ...

Parolo: "Allegri perse due finali, ma il campionato lo vinse. L'Inter di oggi non è così distante da quella Juve" - Marco Parolo ha parlato di Inter e Juve sulle frequenze di DAZN: "Allegri è arrivato due volte in finale di Champions e le ha perse. Però il campionato l'ha vinto.