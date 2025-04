Conceicao torna in campo dopo le polemiche i tifosi bianconeri lo accolgono così in Juve Lecce Il retroscena

JuventusNews24Conceicao torna in campo dopo le polemiche: tutti i dettagli e il retroscena sull’ingresso dell’esterno bianconeroConceicao torna in campo in Juve Lecce dopo le tante polemiche sui social per il mancato utilizzo contro la Roma e la storia social che ha fatto molto discutere. Il portoghese è subentrato nel finale del secondo tempo ed è stato accolto dallo Stadium che l’ha acclamato.Ovazione per il portoghese che sta avendo poco spazio con il nuovo mister ma che vuole dare una mano ai bianconeri.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Conceicao torna in campo dopo le polemiche: i tifosi bianconeri lo accolgono così in Juve Lecce. Il retroscena Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24inle: tutti i dettagli e ilsull’ingresso dell’esterno bianconeroininle tantesui social per il mancato utilizzo contro la Roma e la storia social che ha fatto molto discutere. Il portoghese è subentrato nel finale del secondo tempo ed è stato accolto dallo Stadium che l’ha acclamato.Ovazione per il portoghese che sta avendo poco spazio con il nuovo mister ma che vuole dare una mano ai.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Milan - la lite Conceicao-Calabria è solo la punta dell’iceberg : cosa non torna a livello societario e in campo

La lite tra Conceicao e Calabria in mezzo al campo, al termine della gara contro il Parma vinta con l’ennesima rimonta per 3-2, è la perfetta immagine e sintesi di un Milan in totale confusione. In ...

Infortunio Bremer - il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi

di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura ...

Pallamano : la Serie A Gold torna in campo con le vittorie di Cassano Magnago e Conversano

Dopo la lunga pausa di quasi due mesi, riservata ai Mondiali 2025, la Serie A Gold di pallamano è tornata in campo per riprendere il percorso della sua regular season, con la disputa della 16esima ...

Lo segnala calcioblog.it: Conceição, il giallo del messaggio dopo Roma-Juventus: svelata la verità - Dopo una partita passata interamente in panchina contro la Roma, Francisco Conceição pubblica un messaggio enigmatico sui social. In una stagione ricca di cambiamenti e transizioni per la Juventus, l’ ...

A riportarlo è milannews24.com: Conceicao sui campi nel primo tempo: «Non voglio togliere nessuno dopo pochi minuti, la verità è questa» - Conceicao sui campi nel primo tempo: «Non voglio togliere nessuno dopo pochi minuti, la verità è questa». Le sue recenti dichiarazioni Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato oggi in confer ...

Storia enigmatica di Conceicao jr dopo i 90' in panchina a Roma: "Un giorno sapranno..." - "Un giorno sapranno...". Francisco Conceicao, neanche entrato in campo nel big match di ieri sera con la Roma, ha postato una storia enigmatica.