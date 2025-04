Marathon non sarà un gioco a prezzo pieno precisa Bungie e promette presto nuove informazioni

Marathon, il prossimo gioco targato Bungie, non sarà un titolo venduto a prezzo pieno. A confermarlo è la stessa casa di sviluppo, che ha parlato di un’esperienza “premium”, ma più accessibile economicamente. Una mossa interessante, considerando il panorama competitivo dei multiplayer online e la crescente attenzione dei giocatori al rapporto qualità-prezzo. Il gioco sarà un extraction shooter PvPvE che promette tensione, adrenalina e decisioni tattiche con ogni partita, puntando sull’abilità e sulla gestione delle risorse.Bungie ha condiviso le seguenti dichiarazioni attraverso il profilo X del gioco:Marathon sarà un titolo premium, ma non sarà un titolo “a prezzo pieno”. Annunceremo i dettagli quest’estate.Come leggiamo su GameSpot, dietro al nome Marathon si cela un ritorno alle radici PvP di Bungie, arricchito dall’esperienza maturata con titoli come Halo e Destiny. Game-experience.it - Marathon non sarà un gioco a “prezzo pieno”, precisa Bungie e promette presto nuove informazioni Leggi su Game-experience.it , il prossimotargato, nonun titolo venduto a. A confermarlo è la stessa casa di sviluppo, che ha parlato di un’esperienza “premium”, ma più accessibile economicamente. Una mossa interessante, considerando il panorama competitivo dei multiplayer online e la crescente attenzione dei giocatori al rapporto qualità-. Ilun extraction shooter PvPvE chetensione, adrenalina e decisioni tattiche con ogni partita, puntando sull’abilità e sulla gestione delle risorse.ha condiviso le seguenti dichiarazioni attraverso il profilo X delun titolo premium, ma nonun titolo “a”. Annunceremo i dettagli quest’estate.Come leggiamo su GameSpot, dietro al nomesi cela un ritorno alle radici PvP di, arricchito dall’esperienza maturata con titoli come Halo e Destiny.

Con Marathon sarà obbligatorio un account PSN su PC e Xbox? Ha risposto Bungie

In un mercato sempre più aperto e interconnesso, la questione degli account obbligatori per accedere ai giochi multipiattaforma diventa centrale. Con l'arrivo sempre più vicino di Marathon, nuovo ...

