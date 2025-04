Sucic Il gol mi dà sicurezza perché arrivato dopo lungo stop

Sucic parla dopo aver segnato e vinto con la maglia della Dinamo Zagabria nella partita vinta contro l’Osijek. Il futuro giocatore dell’Inter entusiasta.BELLA PRESTAZIONE – La Dinamo Zagabria ha vinto contro l’Osijek rispondendo dopo l’esonero di Fabio Cannavaro in settimana. I capitolini hanno trovato una vittoria molto importante in ottica classifica e a commentare il risultato ci ha pensato il prossimo centrocampista dell’Inter Petar Sucic. Le sue parole a Sportske Novosti: «Una vittoria molto importante dopo tutto quello che è successo. Sono contento che abbiamo giocato una bella partita. Certo, ci sono stati molti errori perché è difficile giocare un’intera partita senza errori, ma alla fine si tratta di tre punti».Sucic segna e commenta con soddisfazione: l’Inter non può che sorridereGOL sicurezza – Sempre Sucic, che commenta il suo gol: «Per me è un gol molto importante, soprattutto perché è arrivato dopo un lungo infortunio. Inter-news.it - Sucic: «Il gol mi dà sicurezza, perché arrivato dopo lungo stop!» Leggi su Inter-news.it parlaaver segnato e vinto con la maglia della Dinamo Zagabria nella partita vinta contro l’Osijek. Il futuro giocatore dell’Inter entusiasta.BELLA PRESTAZIONE – La Dinamo Zagabria ha vinto contro l’Osijek rispondendol’esonero di Fabio Cannavaro in settimana. I capitolini hanno trovato una vittoria molto importante in ottica classifica e a commentare il risultato ci ha pensato il prossimo centrocampista dell’Inter Petar. Le sue parole a Sportske Novosti: «Una vittoria molto importantetutto quello che è successo. Sono contento che abbiamo giocato una bella partita. Certo, ci sono stati molti erroriè difficile giocare un’intera partita senza errori, ma alla fine si tratta di tre punti».segna e commenta con soddisfazione: l’Inter non può che sorridereGOL– Sempre, che commenta il suo gol: «Per me è un gol molto importante, soprattuttouninfortunio.

Un po' Calha, un po' Barella: chi è Sucic e perché l'Inter l'ha preso. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su msn.com: Sucic torna in campo nella disfatta della Dinamo Zagabria col Rijeka: "L'arbitro ha ucciso la gara. Sto bene" - Sucic è subentrato per la cronaca al minuto 57 a Martin Baturina, poco dopo il quarto gol incassato dai Modri ... "Nessun problema, mi sentivo bene. Grazie a Dio, se non altro posso essere ...

Come riportato da msn.com: Sucic a Milano: visite mediche, idoneità e poi in serata a San Siro per Inter-Fiorentina - Petar Sucic è sbarcato questa mattina a Milano per "iniziare" la sua avventura nerazzurra. Il centrocampista croato, classe 2003, è stato acquistato nel mercato invernale dalla Dinamo Zagabria ...

Da quanto emerge da inter-news.it: Sucic inamovibile, ma la Dinamo Zagabria fa solo pari: in gol ex Serie A - Petar Sucic. Foto di Jasmin Walter/Getty Images, via One Football. La Dinamo Zagabria di Sucic ha pareggiato fuori casa 1-1 sul campo del Vareszdin. Il prossimo centrocampista dell’Inter non esce più.