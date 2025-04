Ucraina Russia mentre Trump lavora alla pace da Kiev arrivano dati preoccupanti

mentre il mondo lotta con i dazi, la guerra tra i due paesi non cessa anzi va avnti e l’esercito ucraino enuncia dati sui soldati cadutimentre il mondo lotta, tratta e si preoccupa dei dazi che vuole imporre Donald Trump, in Ucraina si continua a combattere e il piano di pace sembra quasi dimenticato anche se non è così. Si va avanti, con difficoltà ma ancora tanta gente continua a morire, tanto che da Kiev annunciano dati non proprio incoraggianti.Ucraina-Russia, mentre Trump lavora alla pace da Kiev arrivano dati preoccupanti (Ansa Foto) Cityrumors.itLa Russia continua a registrare guadagni marginali su alcune parti del fronte, ma, secondo gli ucraini, il suo esercito sta anche accumulando perdite record, con 140.650 soldati nemici uccisi o feriti dall’inizio del 2025.“Dall’inizio dell’anno, le perdite totali di personale del nemico hanno superato le 140. Cityrumors.it - Ucraina-Russia, mentre Trump lavora alla pace da Kiev arrivano dati preoccupanti Leggi su Cityrumors.it il mondo lotta con i dazi, la guerra tra i due paesi non cessa anzi va avnti e l’esercito ucraino enunciasui solcadutiil mondo lotta, tratta e si preoccupa dei dazi che vuole imporre Donald, insi continua a combattere e il piano disembra quasi dimenticato anche se non è così. Si va avanti, con difficoltà ma ancora tanta gente continua a morire, tanto che daannuncianonon proprio incoraggianti.da(Ansa Foto) Cityrumors.itLacontinua a registrare guadagni marginali su alcune parti del fronte, ma, secondo gli ucraini, il suo esercito sta anche accumulando perdite record, con 140.650 solnemici uccisi o feriti dall’inizio del 2025.“Dall’inizio dell’anno, le perdite totali di personale del nemico hanno superato le 140.

