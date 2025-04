Spazionapoli.it - Napoli, ora o mai più: lo scudetto passa per un filotto decisivo. Quest’anno è già successo

Leggi su Spazionapoli.it

Per ilè un momento da dentro o fuori e loper undi vittorie consecutive: ecco quando è giàin questa stagioneIl momento della verità è arrivato per il. Con il campionato che si fa sempre più incandescente, gli azzurri affrontano una fase cruciale: Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Sette partite, sette vittorie all’andata, unche ora deve ripetersi per tenere il passo dell’Inter e sognare lo.Èuna sola volta, quando la squadra di Antonio Conte ha fatto vedere di cosa è capace. Ma per meritare il titolo, serve un’impresa enorme, con la speranza che i nerazzurri inciampino.verso Empoli: il primo passo per la gloriaLa sfida contro l’Empoli, in programma allo stadio Maradona, non è solo l’inizio di questa serie cruciale, ma un banco di prova per il