Addio a Nicky Katt l’attore è morto all’età di 54 anni

l’attore veterano Nicky Katt è morto ell’età di 54 anni. A darne notizia è stato questa sera un articolo di Deadline.Nicky Katt è stato per molti registi un punto fermo, tra questi Richard Linklater, Steven Soderbergh, Christopher Nolan, Robert Rodriguez e David Gordon Green. Ognuno di questi illustri registi ha scelto nel corso degli anni il talento da ragazzo ribelle di Katt in più occasioni.Il ruolo con cui molti nostalgici lo ricordano è sicuramente quello del duro liceale texano Clint Bruno che attacca briga con Mike Newhouse (Adam Goldberg) nel film “La vita è un Sogno” di Richard Linklater (1993). Ma famosi sono anche quelli interpretati in “Il momento di uccidere” di Joel Schumacher (1996) e “1 km da Wall Street” di Ben Younger (2000). Universalmovies.it - Addio a Nicky Katt, l’attore è morto all’età di 54 anni Leggi su Universalmovies.it Un lutto ha colpito Hollywood nel tardo pomeriggio:veteranoell’età di 54. A darne notizia è stato questa sera un articolo di Deadline.è stato per molti registi un punto fermo, tra questi Richard Linklater, Steven Soderbergh, Christopher Nolan, Robert Rodriguez e David Gordon Green. Ognuno di questi illustri registi ha scelto nel corso degliil talento da ragazzo ribelle diin più occasioni.Il ruolo con cui molti nostalgici lo ricordano è sicuramente quello del duro liceale texano Clint Bruno che attacca briga con Mike Newhouse (Adam Goldberg) nel film “La vita è un Sogno” di Richard Linklater (1993). Ma famosi sono anche quelli interpretati in “Il momento di uccidere” di Joel Schumacher (1996) e “1 km da Wall Street” di Ben Younger (2000).

