Gp Bahrain Leclerc in prima fila dopo penalizzazione piloti Mercedes

Bahrain) - I piloti Mercedes George Russell e Kimi Antonelli sono stati entrambi penalizzati di una posizione in griglia in vista del Gran Premio del Bahrain in programma domani, a seguito di violazioni del regolamento nelle qualifiche. Russell e Antonelli si erano qualificati rispettivament Ilgiornaleditalia.it - Gp Bahrain, Leclerc in prima fila dopo penalizzazione piloti Mercedes Leggi su Ilgiornaleditalia.it SAKHIR () - IGeorge Russell e Kimi Antonelli sono stati entrambi penalizzati di una posizione in griglia in vista del Gran Premio delin programma domani, a seguito di violazioni del regolamento nelle qualifiche. Russell e Antonelli si erano qualificati rispettivament

