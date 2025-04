Locatelli a DAZN Il divertimento qui è vincere Abbiamo approcciato bene stiamo mettendo più energia ma dovevamo chiuderla prima

Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni de calciatore sul matchManuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «stiamo mettendo molta più energia ed entusiasmo. Dobbiamo approcciare le partite così, sono tre punti fondamentali per noi, dovevamo chiuderla prima. Ci divertiamo di più? Il divertimento qui è vincere, il resto sono chiacchiere. stiamo cercando di approcciarle bene ma dovevamo chiuderla prima oggi»Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Il divertimento qui è vincere. Abbiamo approcciato bene, stiamo mettendo più energia ma dovevamo chiuderla prima» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24Manuelha parlato così ai microfoni dinel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni de calciatore sul matchManuelha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «molta piùed entusiasmo. Dobbiamo approcciare le partite così, sono tre punti fondamentali per noi,. Ci divertiamo di più? Ilqui è, il resto sono chiacchiere.cercando di approcciarlemaoggi»Leggi su Juventusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Locatelli a DAZN : «Dobbiamo solo lavorare - i tifosi hanno il diritto di fischiare quando vedono una partita così»

di Redazione JuventusNews24Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match dei bianconeri Manuel Locatelli ha parlato ai ...

Locatelli a DAZN : «La fascia da capitano è un orgoglio. Tudor ci ha chiesto di credere in noi stessi - giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni»

di Redazione JuventusNews24Manuel Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Roma Juve: tutte le dichiarazioni del centrocampista sul match Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di ...

Locatelli a DAZN : «Thiago Motta ha dato il massimo - ora inizia un nuovo capitolo. Tudor ha portato energia e ci ha chiesto questa cosa»

di Redazione JuventusNews24Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Genoa: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match dei bianconeri Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni ...

A riportarlo è tuttojuve.com: LOCATELLI a Dazn: "Ho fatto un bel gol. Avere la fascia di capitano è un onore incredibile - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole: Mi ricordo di aver subito da parte tua un gol con un gesto balistico fuori dal comune. Mi fa piacere ...

Stando a quanto scrive juventusnews24.com: Locatelli a DAZN: «Thiago Motta ha dato il massimo, ora inizia un nuovo capitolo. Tudor ha portato energia e ci ha chiesto questa cosa» - Locatelli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Genoa: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match dei bianconeri Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve ...

Da una nota di ilbianconero.com si apprende che: Locatelli a DAZN dopo Roma-Juventus: 'Importante l'atteggiamento, Tudor ci ha detto di credere in noi stessi' - Le parole di Manuel Locatelli a DAZN dopo Roma-Juventus. GOAL BELLISSIMO E FASCIA DA CAPITANO - "La fascia è un onore incredibile, per me è un impegno quotidiano perché devo essere un esempio. Ho ...