Prodezza di Cristiano Ronaldo spacca la porta con un tiro perfetto dopo un8217azione da playstation

Cristiano Ronaldo è stato l'assoluto protagonista della vittoria in rimonta dell'Al Nassr contro l'Al Riyadh con una doppietta nella ripresa. E con il secondo gol che è stato una assoluta Prodezza balistica di precisione e potenza a conclusione di una azione semplicemente perfetta della squadra di Pioli. Leggi su Fanpage.it è stato l'assoluto protagonista della vittoria in rimonta dell'Al Nassr contro l'Al Riyadh con una doppietta nella ripresa. E con il secondo gol che è stato una assolutabalistica di precisione e potenza a conclusione di una azione semplicemente perfetta della squadra di Pioli.

