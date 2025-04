Juventusnews24.com - Pagelle Juve Lecce: finalmente Koop, doppio assist Vlahovic. Ma il vero MVP è…VOTI

di Marco Baridon: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25.Di Gregorio 6.5 – Quando laabbassa i ritmi concede qualcosina al. Baschirotto pesca l’angolo di testa, ma se non fosse per lui a quest’ora staremmo parlando di un altro risultato: perché la parata su Rebic in uscita bassa è monumentale.Kalulu 6.5 – Compie un intervento decisivo in spaccata nel primo tempo. Poi la sua gara scivola via tranquillamente, tra un duello aereo di qua e una lettura con tempismo di là.Renato Veiga 6.5 – Va vicino al gol nel primo tempo, ma il suo tiro viene neutralizzato dalla difesa ospite.