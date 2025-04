Notizieaudaci.it - Rosanna Fratello tende la mano a Ornella Vanoni: ‘Basta rancori, voglio solo abbracciarla’

a Verissimo: ‘Vorreiun abbraccio da‘Nel salotto di Verissimo, ospite della puntata di sabato 12 aprile,ha aperto il cuore, parlando per la prima volta in modo diretto del complicato rapporto con. Una rivalità mai chiarita, nata negli anni ’70 e mai del tutto sopita.“Sono passati decenni. Ormai stiamo invecchiando entrambe, non ha più senso portare avanti vecchi. Vorreiabbracciarla”.Un messaggio sincero, lontano da ogni polemica, carico di nostalgia e desiderio di chiudere un capitolo aperto da troppo tempo.Gli anni ’70 e la rivalità “imposta” dal discografico Alfredo Rossiha raccontato come tutto sia iniziato all’apice della sua carriera, quando lei era giovane, promettente, e rappresentava un volto nuovo nel panorama musicale italiano.