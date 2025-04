Maria Venier sulla chiusura anticipata di Ne vedremo delle belle 8220Peccato sia l8217ultima puntata ora c8217è pepe8221

puntata in onda sabato 12 aprile di Ne vedremo delle belle, Mara Venier commenta la chiusura anticipata dello show. Nel fare le sue considerazioni, smentisce quanto detto da Carlo Conti. Il conduttore, infatti, lamentava l'assenza di "pepe" tra le protagoniste della trasmissione. Leggi su Fanpage.it Nellain onda sabato 12 aprile di Ne, Maracommenta ladello show. Nel fare le sue considerazioni, smentisce quanto detto da Carlo Conti. Il conduttore, infatti, lamentava l'assenza di "pepe" tra le protagoniste della trasmissione.

Potrebbe interessarti anche:

Striscia La Notizia verso la chiusura? Ipotesi Maria De Filippi per il dopo-Ricci

Il calo di ascolti di Striscia La Notizia sta facendo riflettere i vertici di Mediaset su un possibile stop allo storico programma ideato da Antonio Ricci. La trasmissione, da sempre considerata ...

“Chiusura anticipata”. Mara Venier - la brutta notizia su Domenica In : la decisione della Rai

Brutta notizia per Mara Venier e il suo pubblico. La Rai avrebbe preso una decisione su Domenica In che non accontenterà i telespettatori. Anche la stessa conduttrice potrebbe rimanerne un po’ ...

Chiusura di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con lo spettacolo "La solita zuppa" con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Arezzo, 21 marzo 2025 – A volte le cose accadono, che lo si voglia o meno. Come uno spettacolo che non può più compiersi, per le più varie ragioni. La sfortuna, si sa, ogni tanto ci mette lo ...

Maria Venier sulla chiusura anticipata di Ne vedremo delle belle: "Peccato sia l'ultima puntata, ora c'è pepe". Ne vedremo delle belle chiude i battenti: le belle che non ballano. Lo show delude, Carlo Conti e la Rai dicono stop. Ne vedremo delle belle chiude in anticipo: "Fatali gli ascolti flop". L'Eredità e Affari Tuoi, oggi saltano le puntate. Cosa succede ai game show di Rai 1. La Tv nel 2024 (non) è stata un bel vedere. Domenica In, arriva Eros Ramazzotti. Ma Mara Venier chiude prima. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su fanpage.it: Maria Venier sulla chiusura anticipata di Ne vedremo delle belle: “Peccato sia l’ultima puntata, ora c’è pepe” - Nella puntata in onda sabato 12 aprile di Ne vedremo delle belle, Mara Venier commenta la chiusura anticipata dello show ...

Da quanto emerge da today.it: Ne vedremo delle belle chiude in anticipo: "Fatali gli ascolti flop" - Non ne vedremo più delle belle. Il programma di Rai Uno - Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti - chiude in anticipo. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia. Il noto giornalista esperto ...

A riportarlo è gaeta.it: Chiusura anticipata di “Ne vedremo delle belle”: i retroscena e le reazioni delle protagoniste - Le reazioni delle protagoniste alla chiusura del programma Dopo l’annuncio della chiusura anticipata, il team di SuperGuida TV ... Nonostante gli scontri con l’icona di Maria De Filippi, Brandi ha ...