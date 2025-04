Ginnastica ritmica Fabriano vince la terza tappa di Serie A Sofia Raffaeli brilla e batte Varfolomeev

Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A di Ginnastica ritmica andata in scena a Osimo (in provincia di Ancona). Le Campionesse d’Italia hanno prevalso con il punteggio di 109.783, trascinate da Sofia Raffaeli. La fuoriclasse marchigiana, reduce da una poco brillante prova nel concorso generale individuale della Coppa del Mondo (riscattata da un podio di specialità al cerchio nella giornata conclusiva a Sòfia), si è distinta con la palla (29.000) e al nastro (27.933).Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle, medaglia di bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata ben spalleggiata da Anna Piergentili (26.033) e Veronica Zappaterreni (26.817). Le detentrici dello scudetto hanno avuto la meglio in questo ultimo appuntamento di regular season, distaccando nettamente la Raffaello Motto di Viareggio (106. Oasport.it - Ginnastica ritmica, Fabriano vince la terza tappa di Serie A. Sofia Raffaeli brilla e batte Varfolomeev Leggi su Oasport.it ha vinto ladellaA diandata in scena a Osimo (in provincia di Ancona). Le Campionesse d’Italia hanno prevalso con il punteggio di 109.783, trascinate da. La fuoriclasse marchigiana, reduce da una poconte prova nel concorso generale individuale della Coppa del Mondo (riscattata da un podio di specialità al cerchio nella giornata conclusiva a Sòfia), si è distinta con la palla (29.000) e al nastro (27.933).Il rizzato Vulcano di Chiaravalle, medaglia di bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata ben spalleggiata da Anna Piergentili (26.033) e Veronica Zappaterreni (26.817). Le detentrici dello scudetto hanno avuto la meglio in questo ultimo appuntamento di regular season, distaccando nettamente la Raffaello Motto di Viareggio (106.

Potrebbe interessarti anche:

Ginnastica ritmica - Serie A1 2025 : Fabriano vince a Osimo. San Giorgio 79 Desio trova la Final Six

Ginnastica ritmica - Varfolomeev trascina la Raffaello Motto alla vittoria in Serie A. Attardata Fabriano con Raffaeli

Ginnastica ritmica - Fabriano per il nono scudetto : duello tra Sofia Raffaeli e Varfolomeev in Serie A

Ritmica, Ginnastica Fabriano vince la terza tappa del Campionato di Serie A1 2025 a Osimo. Incanto Raffaeli: Sofia vince il bronzo. Risultato storico per la ritmica mai a medaglia individuale nelle Oli. Ginnastica ritmica, Fabriano vince il settimo scudetto. Fabriano Campione d’Italia per la prima volta. In A2 vince la Rhythmic School. Folgaria – Ginnastica Fabriano vince il sesto scudetto. Raffaello Motto e San Giorgio sul podio. Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo a Parigi 2024. Ne parlano su altre fonti

Come riferisce oasport.it: Ginnastica ritmica, Fabriano vince la terza tappa di Serie A. Sofia Raffaeli brilla e batte Varfolomeev - Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A di ginnastica ritmica andata in scena a Osimo (in provincia di Ancona). Le Campionesse d'Italia hanno ...

Ginnastica ritmica, Serie A1 2025: Fabriano vince a Osimo. San Giorgio 79 Desio trova la Final Six - Ginnastica ritmica, Serie A1 2025: Fabriano vince a Osimo. San Giorgio 79 Desio trova la Final Six. Ecco i risultati ...

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Sofia Raffaeli guida Fabriano nella tappa decisiva del campionato di ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli e la Ginnastica Fabriano affrontano la sfida cruciale ad Osimo per accedere alla Final Six di Torino.