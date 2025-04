La Juventus vince col fiatone finale il Lecce si sveglia troppo tardi

Juventus batte il Lecce 2-1 e si porta momentaneamente al terzo posto. I salentini si svegliano solo nel finale e non riescono a pareggiare.VITTORIA COL fiatone – L’ultima partita del sabato di Serie A è quella tra Juventus e Lecce all’Allianz Stadium di Torino. La Vecchia Signora, dopo i 4 punti raccolti contro Genoa e Roma, sfida i salentini di Marco Giampaolo con l’obiettivo di raccogliere punti importanti in ottica Champions League. Dal canto suo, il Lecce è obbligato ad una grande partita, dopo la vittoria del Venezia sul Monza, che ha portato i lagunari a soli due lunghezze proprio dal quartultimo posto. Pronti-via e dopo due minuti, Koopmeiners trova il gol del vantaggio su assist di Vlahovic. Al 19? ci prova pure Renato Veiga, ma il difensore viene murato sul più bello da Baschirotto. Inter-news.it - La Juventus vince col fiatone finale: il Lecce si sveglia troppo tardi Leggi su Inter-news.it Labatte il2-1 e si porta momentaneamente al terzo posto. I salentini sino solo nele non riescono a pareggiare.VITTORIA COL– L’ultima partita del sabato di Serie A è quella traall’Allianz Stadium di Torino. La Vecchia Signora, dopo i 4 punti raccolti contro Genoa e Roma, sfida i salentini di Marco Giampaolo con l’obiettivo di raccogliere punti importanti in ottica Champions League. Dal canto suo, ilè obbligato ad una grande partita, dopo la vittoria del Venezia sul Monza, che ha portato i lagunari a soli due lunghezze proprio dal quartultimo posto. Pronti-via e dopo due minuti, Koopmeiners trova il gol del vantaggio su assist di Vlahovic. Al 19? ci prova pure Renato Veiga, ma il difensore viene murato sul più bello da Baschirotto.

