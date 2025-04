Adesso la Juventus gioca a calcio prima no Thiago Motta chiedeva 3 anni a Tudor sono bastate 3 partite

Leggi su Calciomercato.com Con grande rispetto per Baschirotto-goal e il Lecce che negli ultimi minuti ha sperato addirittura di agguantare il pareggio, la partita ha.

Hancko Juventus - non finisce qui. La rivelazione : «Impossibile prenderlo a gennaio - i bianconeri hanno questo piano adesso». I dettagli

di Redazione JuventusNews24Hancko Juventus, non è finita qui per il difensore slovacco. Rivelazione sul giocatore che piace ai bianconeri: le ultime novità Come scrive il Corriere dello Sport, il ...

Quando si gioca PSV-Juventus nei playoff di Champions League : data e orario

PSV-Juventus è la partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League. La sfida dei bianconeri contro la compagine olandese si giocherà domani, mercoledì 19 febbraio, con calcio d’inizio ...

Juventus - il duello fra Motta e Allegri adesso è un paradosso e Thiago ha la strada spianata per la rimonta

Il confronto a distanza fra Thiago Motta e Massimiliano Allegri, fra la Juventus 2024-25 e la Juventus 2023-24, è uno dei leitmotiv della stagione...

