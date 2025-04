La Juve controlla per 85 poi il Lecce mette i brividi allo Stadium non basta Baschirotto festa bianconera

Juve bella ed efficiente per 80' batte il Lecce, che in virtù della vittoria del Venezia adesso deve guardarsi le spalle da due squadre. Avvio di marca Juventina, con il gol di. Quotidianodipuglia.it - La Juve controlla per 85', poi il Lecce mette i brividi allo Stadium: non basta Baschirotto, festa bianconera Leggi su Quotidianodipuglia.it Unabella ed efficiente per 80' batte il, che in virtù della vittoria del Venezia adesso deve guardarsi le spalle da due squadre. Avvio di marcantina, con il gol di.

