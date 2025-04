Anticipo Serie A Juventus Lecce 2 1

Juventus che sale momentaneamente al terzo posto. Equilibrio subito rotto:Vlahovic imbuca per Koopmeiners, gran diagonale (2'). Krstovic dalla distanza, palo (5').Vlaovic alza alle stelle un pallone sporco Poi il Lecce alza un muro su cui si schiantano lo stesso serbo e Veiga. Al 33' azione verticale con Vlahovic che aggiusta per Yildiz, destro chirurgico e raddoppio.Juve imprecisa alla ricerca del tris. Occasionissima per Rebic, Di Gregorio eccellente.All'87' Baschirotto di testa accorcia. Finale in bilico. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.42 Successo dellache sale momentaneamente al terzo posto. Equilibrio subito rotto:Vlahovic imbuca per Koopmeiners, gran diagonale (2'). Krstovic dalla distanza, palo (5').Vlaovic alza alle stelle un pallone sporco Poi ilalza un muro su cui si schiantano lo stesso serbo e Veiga. Al 33' azione verticale con Vlahovic che aggiusta per Yildiz, destro chirurgico e raddoppio.Juve imprecisa alla ricerca del tris. Occasionissima per Rebic, Di Gregorio eccellente.All'87' Baschirotto di testa accorcia. Finale in bilico.

Potrebbe interessarti anche:

Anticipo Serie A - Lecce-Udinese 0-1

22.45 Quarto risultato utile e seconda vittoria di fila dell'Udinese che passa 1-0 al 'Via del Mare' in casa del Lecce. Parte subito forte l'Udinese che mette in difficoltà i pugliesi. I friulani ...

Anticipo Serie A - Torino-Empoli 1-0

22.50 Terza vittoria nelle ultime 4 giornate per il Torino che in casa piega 1-0 un Empoli in crisi nera. Primo tempo intenso con tanti ribaltamenti di fronte. Empoli più pericoloso, soprattutto ...

Anticipo Serie A - Udinese-Parma 1-0

22.46 Terza vittoria di fila dell'Udinese che al 'Friuli' piega 1-0 il Parma. Avvio deciso dell'Udinese che crea tante occasioni e poi al 38' passa: Balogh tocca con la mano,al Var Maresca concede ...

Anticipi e posticipi di Serie A dalla 24ª alla 26ª giornata: Juventus-Inter di domenica alle 20.45. Serie A 2024/25: anticipi e posticipi fino alla 29ª giornata. Serie A: Juventus-Verona 2-0, Milan-Lazio 1-2, Roma-Como 2-1, Bologna-Cagliari 2-1, Genoa-Empoli 1-1 - Aggiornamento del 04 Marzo delle ore 00:52. Calendario Serie A 2024-2025, anticipi e posticipi fino alla 33^ giornata. Anticipi e posticipi Serie A: calendario, orari e dove vedere in tv fino alla 26ª giornata. Serie A, anticipi e posticipi dalla 31ª giornata alla 33ª giornata: tre partite il giorno di Pasqua. Ne parlano su altre fonti

Come riportato da ansa.it: Serie A: sabato alle 20.45 Juventus-Lecce. Probabili formazioni DIRETTA - In campo sabato alle 20.45 Juventus-Lecce DIRETTA "La mentalità è di approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno questo mood, si ...

Ne dà notizia it.blastingnews.com: Serie A - Con cinque partite d'anticipo e un vantaggio ... squadra a non essere mai retrocessa in Serie B. I nerazzurri in questa speciale classifica precedono Juventus e Roma con 92 campionati disputati.

Stando a quanto scrive juventusnews24.com: Genoa Lecce 2-1: Miretti lancia il Grifone, doppietta nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A - Cosa è successo questa sera a Marassi L’anticipo di questa ventinovesima giornata del campionato di Serie A (in un turno che vedrà la Juventus impegnata sul difficile campo della Fiorentina) tra Genoa ...