Game-experience.it - Un leak potrebbe aver svelato i primi dettagli su Call of Duty: Black Ops 7

Leggi su Game-experience.it

Un nuovorivelato importantisuofOps 7, uno dei capitoli più attesi del franchise. L’indiscrezione arriva da Reddit, dove l’utente Bigbyy ha condiviso informazioni ottenute durante una sessione di studio per valutare il potenziale del titolo. Le dichiarazioni sono state riprese da Insider Gaming, il sito diretto da Tom Henderson, che ha confermato la coerenza di quanto trapelato con altre informazioni già in suo possesso ma non ancora pubblicate.Come leggiamo su Insider Gaming, il nuovoOps 7 sarebbe ambientato nel 2035 e proseguirebbe la trama iniziata inOps 2, riportando in scena personaggi iconici come Woods e Mason. Una delle novità più rilevanti riguarda la modalità storia, che potrà essere affrontata in cooperativa fino a quattro giocatori.