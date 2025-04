Kompany si lamenta Tra Inter e oggi 50 tiri e abbiamo infortuni

Kompany lamentoso dopo Bayern Monaco-Borussia Dortmund, sfida di Bundesliga. Il tecnico belga ha fatto riferimento anche alla partita persa contro l’Inter in settimana nell’andata dei quarti di finale di Champions League.OCCASIONI NON CONCRETIZZATE – Il Bayern Monaco non è andato oltre il 2-2 contro il Borussia Dortmund nel classico della Bundesliga. Gli euro-rivali dell’Inter hanno rimontato il gol dello svantaggio di Beier, per poi farsi comunque recuperare da Anton. Vincent Kompany, così come contro i nerazzurri martedì sera, è apparso abbastanza deluso in merito alle troppe occasioni sprecate e alimenta anche l’alibi delle assenze. Le sue parole: «Non parliamo molto delle nostre assenze, ma oggi mancavano diversi giocatori. abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi che sono qui ora devono fare risultato e dare il massimo. Inter-news.it - Kompany si lamenta: «Tra Inter e oggi 50 tiri e abbiamo infortuni» Leggi su Inter-news.it lamentoso dopo Bayern Monaco-Borussia Dortmund, sfida di Bundesliga. Il tecnico belga ha fatto riferimento anche alla partita persa contro l’in settimana nell’andata dei quarti di finale di Champions League.OCCASIONI NON CONCRETIZZATE – Il Bayern Monaco non è andato oltre il 2-2 contro il Borussia Dortmund nel classico della Bundesliga. Gli euro-rivali dell’hanno rimontato il gol dello svantaggio di Beier, per poi farsi comunque recuperare da Anton. Vincent, così come contro i nerazzurri martedì sera, è apparso abbastanza deluso in merito alle troppe occasioni sprecate e alimenta anche l’alibi delle assenze. Le sue parole: «Non parliamo molto delle nostre assenze, mamancavano diversi giocatori.bisogno di tutti. I ragazzi che sono qui ora devono fare risultato e dare il massimo.

Potrebbe interessarti anche:

Hamilton - inizio da incubo e testacoda. Poi si lamenta in radio – Video

Ne vedremo delle belle - top e flop : il gobbo di Pamela Prati - Valeria Marini si lamenta e Laura Freddi si emoziona

Bayern Monaco Inter - altro forfait per Kompany? Un centrocampista si ferma in allenamento

Kompany si lamenta: «Tra Inter e oggi 50 tiri e abbiamo infortuni». Rivelato quanto guadagna Alisha Lehmann alla Juventus: cifre ben lontane dal compagno Douglas Luiz. Inzaghi ha la memoria corta? L'elogio agli arbitri italiani 'cancella' anni di pianti e recriminazioni. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da inter-news.it: Kompany si lamenta: «Tra Inter e oggi 50 tiri e abbiamo infortuni» - Kompany lamentoso dopo Bayern Monaco-Borussia Dortmund, sfida di Bundesliga. Il tecnico belga ha fatto riferimento anche alla partita persa contro l'Inter - Leggi su Inter-News ...

Come riferisce fcinternews.it: Bayern, Kompany in conferenza: "L'Inter sa fare tanti gol come noi. Gli infortuni? Non voglio lamentarmi" - Dopo Konrad Laimer (LEGGI QUI), anche l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany ha presentato, nella canonica conferenza stampa della vigilia, la sfida di domani ...

Come indicato da msn.com: Kompany vede l'Inter: "Troppi infortuni? Vogliamo creare problemi a Inzaghi" - Alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, Vincent Kompany è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara per presentare l'andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani alle ...