Inter, Stefan de Vrij, ha commentato così il successo ottenuto oggi dai nerazzurri in campionato contro il CagliariIntervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Inter Cagliari, Stefan de Vrij ha parlato così.SUL MATCH – «È una vittoria importantissima, abbiamo visto che non è mai scontato e non è mai facile, dipende tutto da noi e dal nostro approccio. Purtroppo come è successo anche altre volte loro hanno segnato, non abbiamo iniziato benissimo il secondo tempo. Poi siamo stati bravi a segnare il terzo gol e vincere la partita»IL SALVATAGGIO SUL 3 AD 1? – «Era importante, sul 3-2 poteva succedere di tutto mentre il 3-1 ci permetteva di gestire meglio il risultato. Ci conosciamo tutti bene, giochiamo insieme da due anni. Ognuno sa cosa deve fare, è un bellissimo gruppo». Internews24.com - De Vrij a Inter TV: «Non è mai scontato, dipende tutto da noi. Col Bayern una sfida importante, faremo di tutto per…» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl centrale dell’, Stefan de, ha commentato così il successo ottenuto oggi dai nerazzurri in campionato contro il Cagliarivenuto ai microfoni diTV al termine diCagliari, Stefan deha parlato così.SUL MATCH – «È una vittoria importantissima, abbiamo visto che non è maie non è mai facile,da noi e dal nostro approccio. Purtroppo come è successo anche altre volte loro hanno segnato, non abbiamo iniziato benissimo il secondo tempo. Poi siamo stati bravi a segnare il terzo gol e vincere la partita»IL SALVATAGGIO SUL 3 AD 1? – «Era, sul 3-2 poteva succedere dimentre il 3-1 ci permetteva di gestire meglio il risultato. Ci conosciamo tutti bene, giochiamo insieme da due anni. Ognuno sa cosa deve fare, è un bellissimo gruppo».

